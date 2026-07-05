Беспилотники ВСУ ударили в Белгороде и Белгородском округе вечером 5 июля Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками в Белгороде и Белгородском округе вечером 5 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

От удара FPV-дрона о дорожное полотно на Харьковской горе в Белгороде осколочные повреждения получили четыре легковых автомобиля.

В Белгородском округе еще один FPV-дрон сдетонировал в поселке Майский – повреждены фасад многоэтажки и кузов легкового автомобиля. В районе поселка Комсомольский в результате атаки украинского беспилотника также повреждено транспортное средство.

- Ущерб фиксируется. По всем вопросам можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112, - напомнил мэр Белгорода Валентин Демидов.