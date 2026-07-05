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НовостиПолитика5 июля 2026 13:42

Шесть районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

В Новой Таволжанке при детонации дрона поврежден храм Покрова Пресвятой Богородицы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Шесть районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Шесть районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Фото: скриншот видео.

ВСУ атаковали беспилотниками 13 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Черемошное Белгородского округа от удара дрона загорелась крыша частного дома – пожар потушили. В Бессоновке после атаки FPV-дрона горел прицеп грузовика. В селе Новая Деревня из-за удара дрона поврежден кузов грузовик.

В поселке Красная Яруга при взрыве нескольких FPV-дронов повреждены крыша коммерческого объекта, грузовик и легковушка.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа из-за детонации дрона в частном доме пробита крыша. В селе Новая Таволжанка после взрыва БПЛА повреждены остекление и фасад храма Покрова Пресвятой Богородицы. В селе Мешковое от удара FPV-дрона загорелся частный дом – пожар потушили.

В хуторе Семейный Ракитянского округа при атаке дрона в частном доме разбиты окна и посечена входная группа. В поселке Пролетарский после атак БПЛА повреждены грузовик и легковушка, линия электропередачи, фасад частного дома.

В селе Березовка Борисовского округа при взрыве FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа после атаки дрона повреждены два грузовика и легковушка. В селе Дунайка из-за детонации FPV-дрона во дворе домовладения посечены забор и крыша хозпостройки. В Грайвороне после атаки беспилотника повреждены оборудование и помещение коммерческого объекта.