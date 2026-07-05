Шесть районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ Фото: скриншот видео.

ВСУ атаковали беспилотниками 13 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Черемошное Белгородского округа от удара дрона загорелась крыша частного дома – пожар потушили. В Бессоновке после атаки FPV-дрона горел прицеп грузовика. В селе Новая Деревня из-за удара дрона поврежден кузов грузовик.

В поселке Красная Яруга при взрыве нескольких FPV-дронов повреждены крыша коммерческого объекта, грузовик и легковушка.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа из-за детонации дрона в частном доме пробита крыша. В селе Новая Таволжанка после взрыва БПЛА повреждены остекление и фасад храма Покрова Пресвятой Богородицы. В селе Мешковое от удара FPV-дрона загорелся частный дом – пожар потушили.

В хуторе Семейный Ракитянского округа при атаке дрона в частном доме разбиты окна и посечена входная группа. В поселке Пролетарский после атак БПЛА повреждены грузовик и легковушка, линия электропередачи, фасад частного дома.

В селе Березовка Борисовского округа при взрыве FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа после атаки дрона повреждены два грузовика и легковушка. В селе Дунайка из-за детонации FPV-дрона во дворе домовладения посечены забор и крыша хозпостройки. В Грайвороне после атаки беспилотника повреждены оборудование и помещение коммерческого объекта.