В Белгородской области под колесами легковушки пострадал подросток Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около шести часов вечера 4 июля в селе Долгое Вейделевского округа под колесами легкового автомобиля пострадал несовершеннолетний. По предварительной информации, 18-летний водитель на «Шевроле» сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги. В пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области сообщили, что подросток получил травмы.

Еще одно ДТП произошло в Ракитянском округе около 17:20. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2107» выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле», которым управляла 34-летняя женщина. В результате столкновения автомобилистка и ее 60-летний пассажир получили травмы.