Под Белгородом водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево Фото: "КП" Архив.

Вчера в Корочанском округе Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около десяти часов вечера 65-летний водитель на «Рено» не справился с управлением, слетел с дороги, после чего машина врезалась в дерево. В результате мужчина и его 60-летняя пассажирка получили травмы.

Еще одна авария с пострадавшим произошла около двух часов дня в Белгородском округе. По предварительной информации, 42-летняя автомобилистка на «Форде» при развороте не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «Хонда». В результате ДТП пострадал 31-летний водитель двухколесного транспорта.