Выпускник из Белгорода набрал на ЕГЭ 300 баллов

Павел Бусыгин Фото: соцсети Александра Шуваева.

В Белгородской области продолжают подводить итоги сдачи единого государственного экзамена. Втройне отличный результат показал выпускник Шуховского лицея Павел Бусыгин. Молодому человеку удалось сдать на 100 баллов сразу три предмета – русский язык, химию и биологию. Об этом сообщи временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона отметил, что такие и упорство и вера в свои силы как у Павла превращают мечты в реальность. Он пожелал юному белгородцу не останавливаться на достигнутом и смело покорять новые вершины.

- Павел продемонстрировал не просто отличные знания. Это выдающийся труд, целеустремленность и любовь к своему делу. И, конечно же, за этим успехом – поддержка семьи и наших вдохновляющих педагогов. Такие молодые люди доказывают: будущее Белгородчины в надежных руках, - подчеркнул Александр Шуваев.