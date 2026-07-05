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НовостиОбщество5 июля 2026 12:35

Выпускник из Белгорода набрал на ЕГЭ 300 баллов

Максимальный результат Павел Бусыгин показал по русскому языку, химии и биологии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Павел Бусыгин

Павел Бусыгин

Фото: соцсети Александра Шуваева.

В Белгородской области продолжают подводить итоги сдачи единого государственного экзамена. Втройне отличный результат показал выпускник Шуховского лицея Павел Бусыгин. Молодому человеку удалось сдать на 100 баллов сразу три предмета – русский язык, химию и биологию. Об этом сообщи временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона отметил, что такие и упорство и вера в свои силы как у Павла превращают мечты в реальность. Он пожелал юному белгородцу не останавливаться на достигнутом и смело покорять новые вершины.

- Павел продемонстрировал не просто отличные знания. Это выдающийся труд, целеустремленность и любовь к своему делу. И, конечно же, за этим успехом – поддержка семьи и наших вдохновляющих педагогов. Такие молодые люди доказывают: будущее Белгородчины в надежных руках, - подчеркнул Александр Шуваев.