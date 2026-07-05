Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 5 июля

Ракетная опасность объявлена в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность 5 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 14:00 по московскому времени.

Власти региона призывают жителей быть предельно осторожными и внимательными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении, не подходите к окнам. Если вы на улице - займите защитный модуль.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 14:13.