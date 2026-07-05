Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Белгородской области 6 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиком, в понедельник, 6 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. В течение ночи в отдельных районах, а днем по всему региону пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, в некоторых районах град.

Ветер южной четверти ночью слабый от 4 до 9 метров в секунду, днем при грозах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов.

Во время грозы белгородцам не рекомендуют парковать транспортные средства под деревьями или шаткими конструкциями. В доме могут возникнуть перепады в электросети, лучше обесточить все приборы.