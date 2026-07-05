В Белгородской области обнаружили четыре артиллерийские мины времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области

Сегодня утром в селе Мелихово Корочанского округа местный житель обнаружил взрывоопасные предметы. Он сразу же позвонил в Службу спасения.

Прибывшая на место бригада взрывотехников поисково-спасательной службы Белгородской области изъяла четыре артиллерийские мины 50мм времен Великой Отечественной войны. Спасатели вывезли боеприпасы на специальный полигон и ликвидировали.

В пресс-службе регионального МЧС белгородцам напоминают, что при обнаружении взрывоопасных или похожих на них предметов, необходимо сразу же звонить по номерам: «112», «101» или в полицию - «102». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Ни в коем случае не трогайте и не передвигайте опасные находки самостоятельно. Огородите место, не подпускайте к нему детей.