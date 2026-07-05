За сутки ВСУ выпустили 90 беспилотников по Белгородской области

после ударов БПЛА горели частные дома, хозпостройки и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 40 населенных пунктов в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 90 беспилотников и 10 снарядов. Пострадали два мирных жителя. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.

Стало известно о еще одном пострадавшее в Белгороде после ракетного удара 3 июля. Мужчине с поверхностным инородным телом роговицы оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе повреждены пять грузовиков, машина скорой помощи и административное здание предприятия.

В Борисовском округе сгорели три хозпостройки, автомобиль и гараж.

В Валуйском округе повреждены частный дом и хозпостройка предприятия.

В Грайворонском округе огонь повреждил административное здание, также поврежден грузовик.

В Корочанском округе в селе Нечаево при взрыве пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась. Повреждены газопровод, семь частных домов, 10 надворных построек, линия электропередачи и два автомобиля.

В Краснояружском округе сгорели четыре частных дома.

В Ракитянском округе поврежден объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе в Шебекино в результате детонации FPV-дрона ранена женщина – госпитализация не потребовалась. Повреждены два коммерческих объекта, грузовой автомобиль, три частных дома, один из которых сгорел.

В Яковлевском округе обошлось без последствий.