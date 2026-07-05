ВСУ за сутки 28 раз атаковали территорию Белгородской области Фото: скриншот видео.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 28 раз атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов были ранены два мирных жителя. К счастью, госпитализация не потребовалась, пострадавшие продолжают лечение в амбулаторных условиях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел три артиллерийских обстрела. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 62 беспилотника, - добавил врио главы региона.