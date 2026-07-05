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НовостиПолитика5 июля 2026 6:44

ВСУ за сутки 28 раз атаковали территорию Белгородской области

Противник трижды обстрелял приграничье из артиллерии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки 28 раз атаковали территорию Белгородской области

ВСУ за сутки 28 раз атаковали территорию Белгородской области

Фото: скриншот видео.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 28 раз атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов были ранены два мирных жителя. К счастью, госпитализация не потребовалась, пострадавшие продолжают лечение в амбулаторных условиях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел три артиллерийских обстрела. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 62 беспилотника, - добавил врио главы региона.