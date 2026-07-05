Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью ночью

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны в ночь на 5 июля отразили очередные попытки атаки вооруженных сил Украины в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению региона с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что прошедшей ночью ВСУ атаковали пять территорий страны, в том числе и Белгородскую область. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Цели противника удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Крымом и Черным морем.

Ранее в ведомстве также сообщали, что за весь день 4 июля, над восьмью территориями РФ удалось сбить 92 украинских БПЛА самолетного типа. Тогда были атаковали Белгородская, Курская, Ленинградская, Псковская, Смоленская и Тверская области, Крым и Азовское море.