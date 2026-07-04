В Белгороде для съемок фильма перекроют проспект Ватутина утром 5 июля

Алексей Воробьев снимется в фильме про Белгород Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 5 июля, в Белгороде на время перекроют проезд по проспекту Ватутина на участке от Костюкова до Победы. Движение транспорта будет запрещено с 05:00 до 08:00 часов. Здесь будут проходить съемки фильма «Белгородская рапсодия».

Отмечается, что завтра предстоит съемка одной из самых сложных сцен. В ней примет участие актер Алексей Воробьев. Чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, режиссеры выбрали для работы раннее утро.

Далее с 08:00 до 12:00 движение на самом мосту и по проспекту Ватутина уже восстановят. Будут точечно перекрыты съезд с моста со стороны Харьковской горы, а также заезд из центра города. Работа съемочной группы на это время продолжится под мостом.

Жителей города просят заранее планировать свои передвижения с учетом этой информации.