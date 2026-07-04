В Краснояружском округе Белгородской области начнут устанавливать противодроновые коридоры

Александр Шуваев посетил Краснояружский округ Фото: скриншот видео.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сегодня посетил приграничный Краснояружский округ. Александр Шуваев отметил, что обстановка в муниципалитете из-за постоянных атак дронов ВСУ по транспорту и дорогам остается сложной. Для повышения безопасности жителей в приграничье начнут монтировать противодороновые коридоры.

Противник также часто целенаправленно наносит удары беспилотниками по информационной инфраструктуре. Для повышения надежности информирования населения региональные власти также примут дополнительные меры. При этом продолжится восстановление поврежденных объектов.

В ходе рабочей поездки врио губернатора также посетил местную центральную районную больницу.

- Проверил поликлинику районного центра. Там работают самоотверженные высококлассные специалисты. Горд, что такие люди трудятся на нашей Белгородской земле, - отметил Александр Шуваев.