В 90 многоэтажках Белгорода временно приостановили работу 353 лифтов

В Белгороде из-за возможных веерных отключений электричества на время остановили работы лифтов. 353 подъемника в 90 многоквартирных домах, по предварительной информации, не будут функционировать до 21:00 сегодня, 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

В администрации города уточнили, что ограничения затронут многоэтажки бульваре 1 Салюта и бульваре Юности; улицах: 5 августа, Есенина, Конева, Королева, Костюкова, Щорса, Железнякова, Лермонтова, Некрасова, Попова, Парковая, Харьковская, Славянская, Толстого, Гостенская, Челюскинцев, Буденного, а также на проспекте Ватутина и Свято-Троицком бульваре.

Такие меры приняты для безопасности жильцов многоквартирных домов, чтобы из-за возможных отключений электричества они не застряли в кабинах. Кроме того, это поможет избежать серьезных поломок дорогостоящего оборудования.