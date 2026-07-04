Мужчина ранен во время взрыва в селе Нечаево Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В результате взрыва в селе Нечаево Корочнского округа пострадал мужчина. Подробности случившегося рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

Сообщается, что при взрыве мирный житель получил слепое осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Из-за ЧП в населенном пункте в пяти частных домах и двух надворных постройках выбиты окна и повреждены крыши. Также поврежден газопровод и перебита линия электропередачи, вследствие чего несколько сел временно обесточены.

На месте происшествия работают оперативные службы.