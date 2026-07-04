При ракетных ударах в Белгороде за двое суток повреждено больше 170 квартир и 135 машин

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил уточняющую информацию о последствиях атак ВСУ. Фото: @v_v_demidov

В Белгороде в результате нескольких ракетных ударов и атак беспилотников со стороны ВСУ за последние двое суток в 174 квартирах и четырех частных домовладениях выбиты окна. Повреждены объекты инфраструктуры и 135 транспортных средств. Уточненную информацию по итогам оперативного совещания с заместителями сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов.

По данным главы администрации города, сотрудники управ по каждому случаю повреждения имущества уже составили стартовые акты для дальнейшего восстановления. Спасатели и коммунальщики оперативно закрыли тепловой контур в жилых помещениях. Продолжают устранять последствия атак противника энергетики, водоканал, строители и оперативные службы – они работают в круглосуточном режиме.

- Если по каким-то причинам вас не застали при обходе, а ваше имущество повреждено, можно позвонить по номеру «112». От себя лично и от имени всех горожан хочу поблагодарить каждого, кто в эти дни возвращает город к нормальной жизни, - отметил Валентин Демидов.