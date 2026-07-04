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НовостиПроисшествия4 июля 2026 14:06

В Белгородской области под колеса иномарки попал 10-летний мальчик

Ребенок выехал на дорогу на велосипеде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области под колеса иномарки попал 10-летний мальчик

В Белгородской области под колеса иномарки попал 10-летний мальчик

Фото: "КП" Архив.

Вчера, 3 июля, в Новом Осколе Белгородской области под колеса легкового автомобиля попал 10-летний мальчик. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около восьми часов вечера несовершеннолетний на велосипеде, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хонда Цивик», за рулем которого находился 66-летний водитель.

В результате столкновения с легковушкой малолетний водитель получил травмы.