В Белгородской области под колеса иномарки попал 10-летний мальчик Фото: "КП" Архив.

Вчера, 3 июля, в Новом Осколе Белгородской области под колеса легкового автомобиля попал 10-летний мальчик. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около восьми часов вечера несовершеннолетний на велосипеде, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хонда Цивик», за рулем которого находился 66-летний водитель.

В результате столкновения с легковушкой малолетний водитель получил травмы.