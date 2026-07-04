Шуваев: «ВСУ впервые с начала СВО нанесли массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения»

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Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил, что с начала спецоперации ВСУ впервые нанесли массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения региона. К такой оценке пришли специалисты. В результате нескольких ракетный ударов по объектам критической инфраструктуры за последние двое суток в Белгороде и Белгородском округе все еще есть проблемы с подачей электричества и воды.

Аварийные бригады и специалисты коммунальных служб вторые сутки непрерывно устраняют последствия атак. Александр Шуваев подчеркнул, что они совершают настоящий трудовой подвиг. По предварительному прогнозу, в течение дня свет и воду вернут в дома белгородцев.

- Учитывая масштаб атаки, хотел бы отметить слаженную, оперативную и четкую работу наших коммунальных и аварийных служб, бригад медиков и спасателей. Признателен нашим землякам, жителям Белгородчины за беспрецедентную стойкость, терпение и понимание. Трудности временны. Обязательно все восстановим, - отметил врио главы региона.

Шуваев также добавил, что грамотное планирование специалистов профильных министерств и ведомств позволило накопить запас единиц резервной электрогенерации. Сейчас энергетики переподключают к ним жилые районы и дома. В большей части Белгорода и Белгородского округа подачу электричества и воды уже восстановили.