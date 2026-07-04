В Белгороде при столкновении иномарок пострадала женщина

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В пятницу, 3 июля, в Белгороде около шести часов вечера на пересечении улиц Щорса и Апанасенко столкнулись две иномарки. Пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что в момент аварии на перекрестке был отключен светофор. 20-летний водитель на «Хундай Соната», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в «Джели», за рулем которого находился 37-летний автомобилист.

В результате столкновения легковых автомобилей травмы получила 38-летняя пассажирка автомобиля «Джели».