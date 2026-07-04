В Белгородской области женщина ранена при детонации FPV-дрона ВСУ Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками четыре населенных пункта Белгородской области 4 июля. Ранена мирная жительница. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино при детонации FPV-дрона женщина получила осколочное ранение бедра. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшую ШЕбекинскую центральную районную больницу. Дальнейшее обследование она продолжит во второй городской больнице Белгорода. На месте атаки беспилотника в городе повреждены окна частного дома и грузовик.

В результате удара второго FPV-дрона в городе разбиты окна коммерческого объекта, осколками посечен фасад. В Новой Таволжанке Шебекинского округа после атаки вражеского беспилотника сгорел частный дом.

В поселке Уразово Валуйского округа из-за удара БПЛА в частном доме выбиты окна, повреждена хозпостройка на территории предприятия.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.