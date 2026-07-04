В Белгородской области ведется ремонт участка дороги к хутору Холодное

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В Корочанском округе Белгородской области в нормативное состояние приводят участок дороги регионального значения «Короча – Новая Слободка – Хмелевое – Подольхи – Призначное» – Холодное. Протяженность объекта составляет полтора километра. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В региональном Минтрансе рассказали, что участок ремонтируемой дороги начинается рядом с остановкой общественного транспорта «Поворот на Холодное» и заканчивается перед въездом в сам населенный пункт. Именно эта дорога обеспечивает основной подъезд к хутору и после ремонта добавит удобства в повседневной жизни местных жителей.

На сегодняшний день подрядная организация уже завершила подготовительные работы. В рамках ремонта специалисты обновят дорожное полотно, укрепят обочины, установят дорожные знаки и сигнальные столбики.