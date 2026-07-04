В Белгороде и округе после ночного обстрела частично отсутствует водоснабжение Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе после ночного обстрела со стороны ВСУ несколько раз отключалось электричество на объектах водоканала. В областном центре и частично в пригороде система водоснабжения опустошена. Для заполнения системы временно остановлена работа нескольких насосных станций. Кроме того, из-за гидравлических ударов зафиксировано несколько порывов на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе областного водоканала.

- Перебои в подаче воды затронули жителей практически всех частей города, а также Белгородского района. Поэтапно по мере появления возможности открываем подачу воды жителям. Дополнительно проводим ремонтные работы и объезд скважин для перезапуска, - уточнили в коммунальном предприятии.

На 11:45 подачу водоснабжения удалось восстановить в центральном районе Белгорода и верхней зоне района Харгоры. В нижней зоне – пока набор воды снижен. Ведутся восстановительные работы в микрорайонах Юго-западный-2.1, Таврово-9, а также Разумное-22А, 22Б и 71. На местах для контроля ситуации находятся специалисты.