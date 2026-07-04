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НовостиПолитика4 июля 2026 9:08

ВСУ 92 раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

В результате нанесенных ударов ранены 12 человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 92 раза атаковали в 13 муниципалитетах Белгородской области. Ночью очередному ракетному удару подверглись Белгород и Белгородский округ. В результате вражеских атак за сутки пострадали 12 мирных жителей, пять из них госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник пять раз использовал артиллерию и РСЗО. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 122 вражеских беспилотника, - уточнил врио главы региона.