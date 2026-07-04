Женщина пострадала в Белгороде во время ночного обстрела со стороны ВСУ

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После ночной атаки на Белгород со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Уточненную информацию сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

Известно, что женщина получила осколочное ранение глаза. Бригада «скорой» оказала пострадавшей необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации белгородка отказалась и продолжит лечение в амбулаторных условиях.

Коммунальные службы, аварийные бригады и сотрудники управ продолжают работать на местах, устранять последствия атак и фиксировать повреждения. На данный момент известно о повреждениях на объектах инфраструктуры, также повреждены два коммерческих объекта, около 30 автомобилей и порядка 25 жилых помещений.

В городе идут переподключения для восстановления подачи электроэнергии в жилые дома. В связи с этим сегодня в областном центре могут быть веерные отключения света в разных районах города. Также может отсутствовать вода, поскольку работа насосов зависит от подачи электричества.

- Будьте предельно внимательны к оповещениям об опасности, не игнорируйте их. Берегите себя и своих близких. По всем вопросам звоните по телефону 112, - напомнил белгородцам Валентин Демидов.