В Белгороде в течение дня возможны веерные отключения электричества

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В Белгороде и Белгородском округе аварийные бригады и коммунальные службы продолжают устранять последствия ракетных ударов со стороны ВСУ. Они работали всю ночь, чтобы скорее вернуть свет и воду в дома белгородцев.

Сегодня в течение дня в областном центре возможны веерные отключения электроэнергии, что приведет и к сбоям в подаче водоснабжения. Это вынужденные меры для восстановительных работ.

- Для полного возобновления подачи света в дома переподключаем сети на резервные контуры питания. В этой связи в течение сегодня возможны веерные отключения по районам города. Это временная техническая необходимость, чтобы специалисты могли перевести питание районов на дублирующие сети, - уточнил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Врио главы региона также сообщил, что для усиления работ привлечены дополнительные бригады специалистов. Предположительно, сегодня в течение дня последствия обстрелов будут устранены.

- Дорогие земляки! Прошу вас с пониманием отнестись к временным трудностям. Уверен в вашей стойкости. Берегите себя и близких! – написал Шуваев в соцсети.