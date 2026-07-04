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НовостиПолитика4 июля 2026 7:19

В Белгороде повторно объявили об опасности атаки БПЛА

Жителям рекомендуют оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде

Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде повторно объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 4 июля. Система оповещения уже срабатывала в областной столице 09:37 и 10:13. Ранее, около восьми часов утра беспилотную опасность также объявили в Белгородском округе.

Жителям напоминают, что по возможности лучше оставаться дома и ни в коем случае не подходить к окнам. если вы на улице, не игнорируйте систему оповещения и сообщения мониторинговых каналов, которые публикуют информацию о передвижении БПЛА.

Будьте предельно внимательными и осторожными. Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.