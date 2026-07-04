В Белгородской области спасли краснокнижного орлана-белохвоста

Необычная спасательная операция прошла в Ивнянском округе Белгородской области. В Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщение о запутавшееся в кроне дерева большой птицы поступило от жителей урочища Красненькое Ивнянского округа.

На место происшествия оперативно выехал инспектор регионального управления Экоохотнадзора. Он увидел, что на высоте около восьми метров висел молодой орлан-белохвост, который занесен в Красную книгу. К спасательной операции пришлось подключить спецтехнику с автовышкой.

Когда специалисты добрались до птицы, они обнаружили, что на лапах орлана были кожаные ремни с цепями – это профессиональные средства удержания ловчих птиц. Именно ими птица и зацепилась за ветки. По предварительной информации, орлана незаконно отловили браконьеры и держали в неволе. Однако пленник каким-то образом смог улететь.

Птицу освободили и после консультации со специалистами Союза охраны птиц России выпустили в естественную среду обитания. Отмечается, что орлан еще молодой и сможет адаптироваться в дикой природе.

В управлении Экоохотнадзора Белгородской области напомнили, что содержание краснокнижных видов без документов преследуется по закону. Если вы видите птицу в беде или подозреваете незаконный отлов – необходимо сообщить в оперативные службы.