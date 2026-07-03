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НовостиОбщество3 июля 2026 18:14

«В одни руки»: в Белгородской области ввели лимиты на заправках из-за ударов по приграничью

В одни руки продают не более 30 литров бензина и не более 60 литров солярки
Алексей СЕРГУНИН
По словам главы региона, ситуация остается стабильной, но перебои с отдельными марками горючего все же фиксируются.

По словам главы региона, ситуация остается стабильной, но перебои с отдельными марками горючего все же фиксируются.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Врио губернатора Белгородской Александр Шуваев объявил о временных ограничениях на продажу топлива. Теперь на АЗС отпускают не более 30 литров бензина и ни более 60 литров солярки.

По словам главы региона, ситуация остается стабильной, но перебои с отдельными марками горючего все же фиксируются. Главная задача властей сейчас - обеспечить топливом жителей приграничных районов, которые регулярно подвергаются атакам.

- Бензин должен быть в наличии, и хватать его должно всем, - подытожил Александр Шуваев.