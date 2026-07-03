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НовостиЗвезды3 июля 2026 15:00

Белгородцы выступят на уникальной этноярмарке в Воронеже

Мероприятие пройдет в одном из пригородных парков
Алексей СЕРГУНИН
Грайворонский округ готовит насыщенную программу, чтобы познакомить гостей с традициями нашего региона.

Грайворонский округ готовит насыщенную программу, чтобы познакомить гостей с традициями нашего региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

4 июля парк «Нелжа.ру» в Воронеже станет площадкой для первой в России этнокультурной ярмарки под названием «Хоровод неВЕСТ». Грайворонский округ готовит насыщенную программу, чтобы познакомить гостей с традициями нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Делегация муниципалитета подготовила сразу несколько интерактивных зон:

Музыкальная программа: выступление фольклорных ансамблей и виртуозных гармонистов.

Музейные площадки: экспозиции «Как с картины…» и «Платок наденется - воля переменится», раскрывающие свадебные обряды прошлого.

Ярмарка ремесел: мастера Дома ремесел привезут эксклюзивные сувениры - венки, броши, браслеты и розы ручной работы.

Главная идея фестиваля - создание семейных ценностей. Организаторы приглашают всех, кто ищет свою вторую половинку или мечтает о крепкой семье.