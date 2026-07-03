Аграрии из Губкинского округа Белгородчины победили непогоду

Засеяно 62,9 тысячи гектаров, из которых технические культуры (подсолнечник, соя) - 36,6 тысячи, зернобобовые культуры - 23,1 тысячи, кормовые травы - 3,1 тысячи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сельхозпредприятия Губкинского округа Белгородской области закрыли план весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Несмотря на капризы погоды, фермерам удалось нагнать график и засеять все запланированные площади.

Засеяно 62,9 тысячи гектаров, из которых технические культуры (подсолнечник, соя) - 36,6 тысячи, зернобобовые культуры - 23,1 тысячи, кормовые травы - 3,1 тысячи.

Тем временем, все 22,2 тысячи гектаров озимой пшеницы, посеянные прошлой осенью, отлично перенесли зиму и обещают хороший старт.

Сейчас в полях начинается новый этап: механизаторы готовят комбайны к жатве, пропалывают междурядья и защищают растения от вредителей. Параллельно идет заготовка кормов: готово более трех тысяч тонн сенажа и почти 700 тонн сена.