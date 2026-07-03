Белгородскому фермеру грозит штраф за антисанитарию на молочном производстве

Фото пресс-службы белгородской прокуратуры.

Прокуратура проверила ферму в Красногвардейском районе и выявила серьезные нарушения ветеринарных норм. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Белгородской области. Индивидуальный предприниматель, разводящий крупный рогатый скот, допустил ряд грубых ошибок.

В частности, территория хозяйства полностью открыта, что не исключает проникновения посторонних лиц и диких животных. Во-вторых, оборудование для охлаждения молока стоит прямо на захламленном участке рядом с отходами жизнедеятельности скота. В-третьих, молоко заливают в охладитель вручную обычными ведрами из-под дойки, вместо использования закрытых трубопроводов.

По результатам проверки прокурор возбудил против фермера административное дело по статье о нарушении ветеринарных правил и внес официальное представление об устранении нарушений.