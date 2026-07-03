Двор на улице Ленина в белгородской Борисовке преображается

В поселке Борисовка Белгородской области завершается комплексное обновление дворовой территории дома № 29 по улице Ленина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В поселке Борисовка Белгородской области завершается комплексное обновление дворовой территории дома № 29 по улице Ленина. Работы ведутся в рамках регионального проекта поддержки местных инициатив «Решаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подрядчик сработал с опережением графика. На данный момент во дворе уже готовы - новая отмостка вокруг здания, современная парковка для автомобилей, заасфальтированный проезд, дорожки к подъездам, выложенные плиткой и специальная зона для сушки белья и озеленение.

Кроме того, здесь появится детская площадка. Основание под нее уже залито. Осталось дождаться поставки игровых комплексов и смонтировать их.