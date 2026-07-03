Дожди с грозами придут в Белгородскую область на первых июльских выходных

4 июля в отдельных округах ливни, грозы, в некоторых муниципалитетах выпадет град. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 4 июля в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью существенных осадков не предвидится, днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных округах ливни, грозы, в некоторых муниципалитетах выпадет град. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 8-13 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +25+30 градусов. В Белгороде ночью от +18 до +20 градусов, днем будет +25+27 градусов.

5 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Продут кратковременные дожди, кое-где грозы и ливни. Ветер западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем будет +20+25 градусов. В Белгороде ночью воздух прогреется до +14+16 градусов, днем потеплеет до +20-22 градусов.