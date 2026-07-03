Двое белгородцев стащили из магазина элитный алкоголь

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) подельникам грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники одного из супермаркетов Алексеевского округа сообщили в полицию о пропаже товара на сумму около семи тысяч рублей. Стражи порядка установили личности подозреваемых - местных мужчин 35-ти и 38-ми лет.

По предварительным данным, злоумышленники положили две бутылки элитного алкоголя в пакет и покинули торговый зал, минуя кассу. В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) подельникам грозит до пяти лет тюрьмы.