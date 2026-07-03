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НовостиСпорт3 июля 2026 10:23

Медаль на первенстве России по маунтинбайку завоевал белгородец

Турнир прошел в Башкортостане
Алексей СЕРГУНИН
Вадим Корсаков. Фото из канала «Спорт Белгород» в МАКС.

Вадим Корсаков. Фото из канала «Спорт Белгород» в МАКС.

На горнолыжном курорте Банное в республике Башкортостан финишировало первенство России по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск. Об этом сообщает канала «Спорт Белгород» в МАКС.

Белгородец Вадим Корсаков завоевал бронзовую медаль. Воспитанник Владимира Мирова выступал среди юношей 15–16 лет.

СПРАВКА «КП»

Маунтинбайк - это езда на специальном велосипеде вне дорог, по сильно пересеченной местности. Также этим словом называют сам такой велосипед и олимпийский экстремальный вид спорта. Этот вид спорта зародился в Калифорнии (США) в 1970-х годах.