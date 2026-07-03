Через четыре часа в большинство квартир Белгородской области вернется свет

При этом самая сложная ситуация в районе Харьковской горы Белгорода. Там свет появится не раньше окончания сегодняшнего рабочего дня. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 11:45 3 июля восстановлено электроснабжение северной части Белгорода, а также частично на улицах Чичерина, Сумская, Губкина, Архиерейская. Об этом врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в соцсетях со ссылкой на «Россети».

Все больницы обеспечиваются электроэнергией от сети – горбольница №2, онкобольница, инфекционная, областная больница.

Как отметил чиновник, работы по восстановлению электроснабжения ведутся в непрерывном режиме, часть потребителей переключают на резервные схемы. В течение четырех часов поэтапно вернут свет всем потребителям в муниципальных округах и частично в Белгороде.

При этом самая сложная ситуация в районе Харьковской горы Белгорода. Там свет появится не раньше окончания сегодняшнего рабочего дня.