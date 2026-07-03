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НовостиПроисшествия3 июля 2026 9:02

Баня горела в белгородском селе Староуколово

2 июля в регионе произошли три пожара
Алексей СЕРГУНИН
Пожарные тушили сухую траву на площади 60 «квадратов» в городе Старый Оскол на улице Яружная.

Пожарные тушили сухую траву на площади 60 «квадратов» в городе Старый Оскол на улице Яружная.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрированы три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В городе Короча на улице Бутурлина вспыхнул жилой дом. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В селе Староуколово Красненского округа пламя охватило летнюю кухню и баню. Предполагаемая причина происшествия - аварийный режим работы электросети. Пожарные тушили сухую траву на площади 60 «квадратов» в городе Старый Оскол на улице Яружная.