Почти три тысячи жителей Белгородского округа находятся без воды

В идеале с 12:00 в центре и северных районах города начнется через два часа. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 10:00 3 июля по Белгородской области основную часть потребителей в ряде районов в Ивне, Грайвороне, Красной Яруге, Ракитном перевели на водоснабжение через генераторы. Об этом сообщает врио губернатора Александр Шуваев.

От резервных источников запитали большую часть Белгородского округа. Здесь пока без воды остаются до трех тысяч абонентов.

В Белгороде бригады водоканала объезжают адреса, запускают генераторы на скважинах для наполнения резервуаров.

В идеале с 12:00 в центре и северных районах города начнется через два часа. На Харгоре требуется больше времени - должны управиться в пределах четырех часов.