Трое белгородцев похищали и вымогали деньги у участника СВО

Один из обвиняемых силой отобрал у жертвы мобильник. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, с апреля по май 2025 года двое мужчин злоупотребили доверием участника СВО и завладели принадлежащими ему 2,5 миллионами рублей, полученными при заключении контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В июле того же года трое обвиняемых похитили потерпевшего и с применением насилия забрали у него 950 тысяч. Кроме того, один из них силой отобрал у жертвы мобильник. Также они заставили потерпевшего вступить в брак с выбранной ими местной жительницей с целью получения в последующем полагающихся выплат.

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по по ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.