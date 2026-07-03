Под Белгородом «Мицубиси» сбил самокатчика

Юноша передвигался на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего легковушка врезалась в подростка. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

После проверки выяснилось, что в поселке Дубовое 2 июня текущего года водитель «Мицубиси Оутлендер» не уступил дорогу несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. Юноша передвигался на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего легковушка врезалась в подростка.

По факту ДТП водителя иномарки привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам и иным участникам дорожного движения). Тем временем, к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлекли родителей самокатчика.