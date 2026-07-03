Часть жителей Белгорода остаются без воды после удара ВСУ

Жителей просят экономить воду, когда она появится. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате сегодняшнего утреннего ракетного обстрела без света остается значительное количество объектов водоснабжения в Белгороде. Об этом сообщает оперштаб региона.

Как сообщают в местном водоканале, проблема затронула почти весь город.

Сейчас инженеры пытаются исправить ситуацию, запитывая оборудование скважин от резервных генераторов. Главная задача сейчас - наполнить баки-накопители водой. Однако это дело небыстрое. Насосные станции пока стоят, так как качать просто нечего.

Жителей просят экономить воду, когда она появится.

- Чем меньше вы будете ее тратить из резервуаров, тем быстрее они заполнятся и тем скорее вода вернется в ваши краны, - пояснили в водоканале.