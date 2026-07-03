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НовостиОбщество3 июля 2026 7:02

Часть жителей Белгорода остаются без воды после удара ВСУ

Специалисты водоканала используют резервные источники питания
Алексей СЕРГУНИН
Жителей просят экономить воду, когда она появится.

Жителей просят экономить воду, когда она появится.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате сегодняшнего утреннего ракетного обстрела без света остается значительное количество объектов водоснабжения в Белгороде. Об этом сообщает оперштаб региона.

Как сообщают в местном водоканале, проблема затронула почти весь город.

Сейчас инженеры пытаются исправить ситуацию, запитывая оборудование скважин от резервных генераторов. Главная задача сейчас - наполнить баки-накопители водой. Однако это дело небыстрое. Насосные станции пока стоят, так как качать просто нечего.

Жителей просят экономить воду, когда она появится.

- Чем меньше вы будете ее тратить из резервуаров, тем быстрее они заполнятся и тем скорее вода вернется в ваши краны, - пояснили в водоканале.