74 медали завоевали белгородцы на чемпионате ЦФО по рафтингу

Тренирует спортсменов Вера Малахова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Липецкой области на реке Сосна финишировал чемпионат ЦФО по рафтингу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В турнире участвовали 30 команд из шести регионов.

Женская команда «Штурм» (классы R-4 и R-6) заняла первое место в абсолютном зачете, завоевав 50 медалей (46 – золотые). В ее состав вошли: Татьяна Шевченко, Анна Бавыкина, Мария Цимермман, Анастасия Акинина, Кира Капнина, Ева Анищук, и играющий тренер Вера Малахова.

Мужская команда «Штурм» выиграла 20 наград (четыре золотых). Ее состав: Иван Коваль, Никита Бурцев, Дмитрий Сергеев, Вадим Ковалев, Владислав Шильке.

Команда «Штурм-2» (женщины) завоевала четыре бронзы. Ее цвета защищали - Бавыкина, Цимермман, Зера Самыгина и Ульяна Гончарова.

Тренирует спортсменов Вера Малахова.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 11 медалей завоевали белгородские спортсмены на первенстве и Кубке России по рафтингу.