Белгородская область получит 830 млн рублей на покупку 17 высоковольтных генераторов

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На покупку дополнительного энергооборудования Белгородская область получит 830 миллионов рублей. Соответствующее решение принято федеральным правительством. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

На предоставленные средства региона приобретет 17 высоковольтных генераторов. Врио губернатора напомнил, что в резерве области уже есть 5,4 единиц генерации различной мощности. Ранее на эти цели уже выделили порядка 500 миллионов рублей. Исходя их оперативной обстановки резерв будет наращиваться.

- Благодарю Правительство России и лично Михаила Мишустина за принятое решение. Новое оборудование пойдет на социальные объекты, многоквартирные дома, коммунальную инфраструктуру. Чтобы свет и тепло были даже при сложной обстановке, - отметил Шуваев.

Мишустин поручил Министерству энергетики оперативно довести финансирование до Белгородской области. Это позволит своевременно решались первоочередные задачи для обеспечения качества жизни людей, – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.