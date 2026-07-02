Ракетную опасность в третий раз объвили в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В третий раз за день в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском и Валуйском округах объявили ракетную опасность 2 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 19:34.

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте. Не выходите на улицу и не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках с самолета противника. Также есть информации о движении БПЛА в приграничных территориях.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 19:41.