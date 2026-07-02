В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников вечером 2 июля

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде Фото: скриншот видео.

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 2 июля. Система оповещения сработала в областной столице в 18:39.

В оперативном штабе Белгородской области жителям напоминают, что при беспилотной опасности лучше оставаться дома и ни в коем случае не подходить к окнам. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов, которые предупреждают о пролетах БПЛА. Будьте предельно внимательными и осторожными.

Над городом слышны громкие звуки, предварительно, идет работа по сбитию целей противника.