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НовостиПолитика2 июля 2026 15:44

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников вечером 2 июля

Жителям рекомендуют оставаться дома и не подходить к окнам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотная опасность объявлена в Белгороде

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде

Фото: скриншот видео.

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 2 июля. Система оповещения сработала в областной столице в 18:39.

В оперативном штабе Белгородской области жителям напоминают, что при беспилотной опасности лучше оставаться дома и ни в коем случае не подходить к окнам. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов, которые предупреждают о пролетах БПЛА. Будьте предельно внимательными и осторожными.

Над городом слышны громкие звуки, предварительно, идет работа по сбитию целей противника.