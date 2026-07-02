Мужчина получил ранение при атаке украинского БПЛА в Белгородском округе Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Очередной FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в Новой Таволжанке Шебекинского округа. В результате нанесенного удара мужчина получил осколочное ранение плеча. Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась. После оказанной помощи продолжил лечение в амбулаторных условиях. Транспорт поврежден.

В Шебекино после атаки БПЛА поврежден грузовик. От удара второго дрона загорелось оборудование коммерческого объекта. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. При детонации третьего FPV-дрона в частном доме посечены окна и забор. В селе Ржевка от удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Красная Яруга из-за взрыва FPV-дрона в квартире МКД выбило стекла.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа после атаки дрона загорелась крыша хохпостройки – пожар потушили.

В селе Дмитриевка Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрона на предприятии повреждены легковушка и три единицы спецтехники.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа из-за детонации FPV-дрона загорелась крыша частного дома, выбиты окна. Пожар оперативно ликвидировали.