В Белгородской области открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО бойцах

Фото:и пресс-служба администрации Корочанского муниципального округа

В двух населенных пунктах Корочанского округа Белгородской области в День ветеранов боевых действий увековечили память земляков, которые погибли при исполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Памятные таблички с именами бойцов в торжественной обстановке открыли на их малой родине в Бехтеевке и Погореловке.

Андрей Бирюков окончил Бехтеевскую школу и поступил в Белгородский институт кооперации. В конце 2015 года его призвали на срочную службу в ракетно-ядерные войска в Брянск. Белгородец воспитывал шестилетнюю дочь. В августе 2024-го заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. В апреле 2025 года попал под обстрел и был ранен при выполнении спецзадания по охране и обороне госграницы РФ. Врачи до последнего боролись за жизнь солдата. Он скончался в больнице 26 мая 2025 года.

Александр Визирякин родился окончил 9 классов Погореловской школы. После был рабочим по благоустройству на предприятии. Воспитывал троих детей. Заключил контракт с Минобороны РФ 16 мая 2024 года. 2 июня 2024 года рядовой был ранен в Луганской области. После ранения продолжил свой боевой путь в зоне СВО на Донецком направлении. Героически погиб в поселке Мирный в ДНР 19 августа 2025-го.