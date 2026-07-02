В Белгороде с начала года специалисты заменили порядка 3 км трубопровода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде после сложной зимы в результате плановых работ теплоэнергетики выявили 629 повреждений трубопровода. Из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины по объектам критической инфраструктуры часто отключалось насосное оборудование. Это приводило к скачкам давления и порывам. Отопление в городе за зиму перезапускали 17 раз.

Так из-за перепадов давления в системе произошел гидроудар на Губкина,17. До конца следующей неделе на участке специалисты заменят 30 метров трубопровода. При этом на время ремонтных работ горячую воду жителям не отключали.

Всего же с начала года и после досрочного завершения отопительного сезона в Белгороде специалисты устранили 515 повреждений теплосети – это больше 80% от выявленных. В городе работают 11 бригад теплоэнергетиков. Еще девять бригад ведут подготовку оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.