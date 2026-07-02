В Белгороде по иску прокуратуры в доход государства взыскали больше 235,5 млн рублей Фото: "КП" Архив.

В Белгороде в период с мая 2015-го по апрель 2017-го восемь местных жителей в составе организованной преступной группы без лицензии осуществляли незаконные банковские операции. Они обналичивали средства и забирали себе комиссию. В результате преступных действий в общей сложности злоумышленники извлекли незаконный доход в размере свыше 235,5 млн рублей.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что прокуратура Белгорода обратилась в суд с иском в интересах РФ, чтобы взыскать сумму незаконной прибыли в доход государства. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Прокурор города взял на личный контроль исполнение судебного акта.

В ведомстве также добавили, что участники преступной группы к лишению свободы на полтора года, ограничению свободы от 3 до 3,5 лет, а также к принудительным работам на срок от 2 лет 9 месяцев до трех лет.