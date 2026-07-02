Белгородец попал под уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ДПС Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе в Ракитянском округе Белгородской области внимание сотрудников ДПС привлек «Фольксваген», который дважды выехал на встречную полосу. За рулем иномарки находился 46-летний мужчина.

В момент, когда один из правоохранителей составлял административный протокол, водитель предложил ему незаконное денежное вознаграждение. Полицейский предупредил, что это нарушение закона, однако автомобилист все равно положил в бардачок служебного автомобиля 2000 рублей

В ответ на эти действия в отношении водителя теперь уже завели уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому. Ему грозит до одного года лишения свободы.

Кроме того, белгородец попал на два административных материала за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.